Disney corta preços de ingressos infantis em parques para aumentar a visitação

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 05/10/2023 - 6:10 Compartilhe

A Walt Disney disse na quarta-feira que oferecerá descontos nos preços dos ingressos para crianças em seus parques temáticos por um período limitado, visando aumentar a visitação.

Os negócios em parques de diversões foram afetados durante a pandemia em 2020 e 2021, à medida que a disseminação do COVID-19 forçou o fechamento e atingiu o público.

O negócio, no entanto, recuperou fortemente para se tornar o principal motor de lucro do conglomerado de mídia e também ajudou a amortecer as perdas em seu negócio de streaming Disney+ , mas ultimamente está mostrando sinais de desaceleração no movimento.

O CEO da Disney, Bob Iger, disse em agosto, durante a teleconferência de resultados do terceiro trimestre, que a empresa com sede na Califórnia teve um “desempenho mais fraco” no Walt Disney World, uma parte de seus negócios de parques, em Orlando.

No entanto, Iger descreveu os parques como “um negócio tremendo” e disse que o Walt Disney World ainda apresentava um desempenho bem acima dos níveis pré-pandemia.

A empresa disse no mês passado que quase duplicaria suas despesas de capital para seus negócios de parques, para cerca de US$ 60 bilhões, nos próximos 10 anos.

A partir de 24 de outubro, a Disney oferecerá ingressos para crianças nos parques temáticos do Disneyland Resort por apenas US$ 50 por dia, que serão válidos para uso entre 8 de janeiro e 10 de março do próximo ano, disse a empresa em um blog .

O Walt Disney World também apresentará uma oferta de pacote em 14 de novembro para famílias com descontos em ingressos infantis para parques temáticos e planos de refeições, que poderão ser usados ​​de 3 de março a 30 de junho do próximo ano.

As ofertas são válidas apenas para crianças de 3 a 9 anos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias