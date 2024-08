Disney contrata James Gorman para preparar sucessor do CEO Bob Iger

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2024 - 19:51 Para compartilhar:

A Walt Disney anunciou nesta quarta-feira, 21, que escolheu o ex-CEO do Morgan Stanley, James Gorman, para liderar a busca pelo sucessor do CEO da companhia, Bob Iger. Gorman, que supervisionou o recente processo de sucessão no Morgan Stanley, entrou para o conselho da Disney no início deste ano, quando Iger pretendia colocar a Disney em uma posição estável em meio a uma batalha com investidores ativistas.

A empresa de entretenimento disse que seu comitê de sucessão se reuniu seis vezes no ano fiscal de 2024 para suas deliberações, que começaram em janeiro de 2023. A Disney deve encontrar seu próximo líder antes que o contrato de Iger termine em 2026.

Os principais candidatos internos para suceder Iger incluem Dana Walden e Alan Bergman, copresidentes da Disney Entertainment, que inclui as unidades de cabo, streaming e estúdio; Josh D’Amaro, presidente da Disney Experiences, que inclui os lucrativos parques temáticos da Disney; e Jimmy Pitaro, presidente da ESPN, que está no meio de uma mudança de alto risco para o streaming.

Iger está atualmente em seu segundo mandato como CEO após seu sucessor escolhido, Bob Chapek, ter sido afastado em 2022. Iger retornou em novembro de 2022 e disse que voltaria por dois anos, mas o conselho estendeu seu contrato até 2026.