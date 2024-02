Disney anuncia parceria com Epic Games e vai comprar US$ 1,5 bilhão em ações da empresa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/02/2024 - 21:44 Para compartilhar:

A Walt Disney anunciou nesta quarta-feira, 7, que vai investir US$ 1,5 bilhão em ações da Epic Games. A empresa vai colaborar com a desenvolvedora de jogos na criação de um universo de jogos com personagens e histórias da Disney, informou em nota divulgada hoje.

Segundo a Disney, o universo terá interoperabilidade com o Fortnite, e será possível interagir com conteúdo, personagens e histórias da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars., Avatar e outros mundos. “Isso marca a maior entrada da Disney no mundo dos jogos e oferece oportunidades significativas de crescimento e expansão”, afirmou o CEO da Disney, Robert Iger.

