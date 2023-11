Disney amplia lucro e sinaliza corte de custos maior; ação sobe 2,54% no after hours em NY

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2023 - 18:37 Para compartilhar:

A Walt Disney reportou que teve lucro líquido de US$ 264 milhões no quarto trimestre fiscal segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 8. O resultado representa um aumento ante US$ 162 milhões registrados em igual trimestre no ano anterior. Em termos ajustados, o lucro por ação da empresa ficou em US$ 0,14, acima dos US$ 0,09 da comparação anual. Já excluindo alguns itens, o lucro por ação foi de US$ 0,82. A projeção de FactSet era de US$ 0,71.

Já a receita ficou em US$ 21,24 bilhões, acima dos US$ 20,15 bilhões registrados no quatro trimestre fiscal de 2022, mas levemente abaixo da projeção da FactSet de US$ 21,36 bilhões.

A receita operacional, por sua vez, aumentou mais de 30% na comparação entre anos, apesar da empresa seguir lidando “com a inflação salarial”. Ainda, a empresa elevou sua orientação de cortes de custos anuais de US$ 5,5 bilhões para US$ 7,5 bilhões.

Segundo relatório, a plataforma de streaming da empresa, a Disney+, adicionou quase 7 milhões de assinantes no período e a expectativa é de que os negócios combinados de streaming alcancem lucratividade no quarto trimestre fiscal de 2024, “embora o progresso possa não parecer linear de trimestre para trimestre”.

Às 18h27 (de Brasília), a ação da Walt Disney subia 2,54% no after hours de Nova York.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias