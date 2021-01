Disney adquire direitos do Argentino; Clássico Boca Juniors x River Plate marca a estreia na ESPN Brasil Empresa compra a transmissão do campeonato e começa exibição neste sábado com o jogão

O Grupo Disney adquiriu os direitos do Campeonato Argentino e começa a exibir a competição neste sábado com um clássico. A partida Boca Juniors x River Plate marca a estreia na ESPN Brasil, às 21h30. O jogo será válido pela penúltima rodada do grupo A da segunda fase da Copa Diego Maradona. O Boca lidera com sete pontos, mesma pontuação do River, segundo colocado.

>> Veja a classificação do Campeonato Inglês

A partida a ser disputada na Bombonera na noite deste sábado contará com narração de Paulo Andrade e comentários de Gustavo Hofman e poderá ser acompanhada simultaneamente pelos assinantes da emissora via streaming no ESPN App.

O primeiro da chave avança à final e enfrentará o primeiro do grupo B. Portanto, quem vencer ficará bem próximo da decisão da Copa, criada para substituir o tradicional Campeonato Argentino desta temporada, que foi atrapalhado pela pandemia do novo coronavírus. O nome da competição é em homenagem a Maradona, que faleceu no fim de novembro.

Acordo pela transmissão

O acordo pelos direitos de transmissão do campeonato Argentino prevê a exibição de partidas todas as semanas, incluindo confronto de algumas das mais tradicionais equipes do futebol Sul-Americano que marcam presença nas competições continentais como a Libertadores da América, também pertencente ao grupo Disney na América Latina e mantida exclusivamente no Fox Sports para o mercado brasileiro.

O novo acordo amplia o portfólio de direitos esportivos da Disney no Brasil. Além do campeonato Argentino e da Copa Libertadores da América, a empresa conta com os direitos da Copa do Nordeste, Premier League, English Football League, La Liga, Liga Europa, campeonatos Português, Holandês, Chinês, MLS, além das Copas da Alemanha, do Rei da Espanha e da Liga Inglesa. Ampliando seu portfólio de transmissões também no futebol feminino, a Disney exibe a UEFA Champions League, além da Copa e Supercopa da Espanha, além da FA Cup, na Inglaterra.

Ainda nessa semana, o Boca Juniors estará novamente na tela dos canais esportivos da Disney. Pelas semifinais da Libertadores da América na próxima quarta-feira, às 19h15, a equipe xeneize recebe o Santos na Bombonera em partida com transmissão do Fox Sports. Na terça-feira, às 21h30, o mesmo canal exibe River Plate X Palmeiras, em confronto da outra semifinal da Libertadores.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também