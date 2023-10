Disfunção erétil? Existe uma solução fácil, dizem os cientistas

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 02/10/2023 - 5:35 Compartilhe

Um estudo recente da Universidade de Stanford descobriu uma possível ligação entre a disfunção eréctil e a insónia – afirmando que 58% dos homens que sofriam de falta de sono também sofriam com repetidas falhas no lançamento.

A pesquisa foi publicada este mês na revista European Urology Focus. O estudo trabalhou com 539.109 homens que foram diagnosticados com insônia, dos quais 356.575 foram tratados clinicamente.

“Descobriu-se que apenas homens diagnosticados com insônia apresentam maior risco de desenvolver disfunção erétil”, escreveram os autores.

Pior ainda, aqueles que foram tratados para insônia também foram tratados com mais frequência para disfunção erétil – sugerindo que os tratamentos para insônia podem exacerbar a DE.

A DE afeta 30 milhões de homens americanos. A condição de matar a agitação está normalmente associada à idade, certos medicamentos, doenças, problemas psicológicos ou excesso de peso ou tabagismo.

Entretanto, um em cada três adultos em todo o mundo sofre de insónia , muitas vezes causada por stress, medicamentos, condições médicas ou ingestão de cafeína, álcool ou nicotina.

A insônia pode ter inúmeros efeitos prejudiciais , incluindo maior risco de acidentes devido ao tempo de reação lento, distúrbios de saúde mental, hipertensão arterial ou doenças cardíacas.

Os especialistas elogiaram vários métodos e alimentos para dormir, alertando contra junk food, chocolate, queijo, curry e sorvete.

Enquanto isso, bananas, cerejas, tomates, nozes e aveia têm sido alardeados pelos gurus do sono como petiscos que promovem o sono.

Este mês, um TikToker experiente em sono compartilhou seu segredo para dormir: uma tática militar de sono da era da Segunda Guerra Mundial.

O criador do conteúdo incentivou os espectadores a “imaginar um scanner percorrendo todo o seu corpo, começando pelo topo”.

“Relaxe primeiro todos os músculos do rosto, incluindo as bochechas e a língua”, aconselhou ele. “Abra a mandíbula e respire lenta e profundamente.”

Enquanto continuava a respirar fundo, ele instruiu aqueles que dormiam ansiosamente a visualizar cada músculo do corpo relaxando.

“Agora que você liberou a tensão do corpo, é hora de fazer o mesmo com a mente”, continuou o usuário, que admitiu que geralmente adormece antes de relaxar as pernas.

