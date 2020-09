Discutimos acordo da UE com Mercosul, diz vice-presidente da Comissão Europeia

O vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, disse nesta segunda-feira (21) que ministros do comércio da União Europeia (UE) discutiram sobre o acordo de livre comércio com o Mercosul, que ainda não foi ratificado. Em coletiva de imprensa, Dombrovskis disse que o acordo ainda está sendo avaliado, mas ressaltou que países da UE têm demonstrado preocupação com a questão da sustentabilidade e do desmatamento no Brasil. O foco da reunião, porém, foi sobre o futuro da indústria siderúrgica da UE.

