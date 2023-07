Discussões sobre Reiq envolvem secretários executivo e do Tesouro, diz Haddad

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 20:45 Compartilhe

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, 24, que o secretário-executivo da pasta, Dario Durigan, assumiu as negociações em torno do Regime Especial da Indústria Química (Reiq), que oferecia incentivos tributários à indústria local, para o governo tentar dar uma “resposta rápida” ao setor que era atendido pela benesse. Segundo Haddad, o assunto foi tratado em reunião com o presidente da Braskem, Roberto Bischoff, nesta segunda-feira, 24.

“Está na mão do secretário do Tesouro Rogerio Ceron, e o secretário-executivo assumiu as negociações para ver se a gente consegue dar uma resposta rápida”, disse Haddad a jornalistas ao ser questionado sobre o motivo do encontro. Segundo o ministro, a reunião com a Braskem tratou apenas desse tema.

O Reiq foi suspenso no ano passado, em medida provisória editada pelo governo de Jair Bolsonaro. A política foi retomada no Congresso, mas a garantia da continuidade do programa depende de regulamentação.

