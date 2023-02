Discussão sobre meta de inflação não foi feita em reunião, diz Padilha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/02/2023 - 17:30 Compartilhe

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que não houve qualquer discussão sobre revisão da meta de inflação na reunião do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com líderes partidários do Conselho Político de Coalizão. O debate sobre a mudança da meta foi aquecido após as críticas de Lula sobre o nível atual, de 3,0% no longo prazo.





“Discussão sobre a meta de inflação não foi feita na reunião de hoje. O CMN, Conselho Monetário Nacional, tem reunião em junho”, disse ele, emendando que também não houve nenhum debate no encontro desta quarta no Palácio do Planalto relacionado à revisão da privatização da Eletrobras.

Lula disse na terça que vai pedir, por meio da Advocacia-Geral da União, a revisão dos termos da desestatização da empresa.

Segundo Padilha, o que foi discutido na reunião foi a centralidade da reforma tributária para o governo. “Orientação de Lula e do ministro da Fazenda Fernando Haddad é aproveitar debate já feito sobre tributária no Congresso.”





