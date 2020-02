Discreto, presidente da Itália completa 5 anos de mandato

ROMA, 03 FEV (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, completa nesta segunda-feira (3) cinco anos de mandato, um período marcado pela discrição na chefia do Estado, mas também de defesa da Europa contra as ondas de soberanismo e populismo.

O 12º presidente da República Italiana se encaminha para a reta final de seu mandato de sete anos e já teve de lidar com duas quedas de governo (Matteo Renzi, em dezembro de 2016, e a primeira gestão de Giuseppe Conte, em agosto de 2019), além de uma eleição legislativa, em março de 2018, que deu força inédita para o populismo e a extrema direita.

As crises políticas fizeram Mattarella intervir mais do que ele gostaria, porém sempre a seu modo, tão diferente do antecessor Giorgio Napolitano. O “árbitro”, como o próprio presidente se definiu no início de seu mandato, prefere a “persuasão moral” às ações diretas.

Seus apelos e alertas chegam sempre após uma longa reflexão e com uma estudada escolha de palavras. Mattarella prefere os comunicados escritos e não costuma dar entrevistas, mas sua presença é quase constante nas atividades de todos os governos que passaram por seu gabinete.

O ponto fora da curva foi quando o chefe de Estado, um europeísta convicto, vetou a nomeação do professor eurocético Paolo Savona como ministro da Economia no governo de aliança entre Movimento 5 Estrelas (M5S) e Liga, o que gerou até ameaças de impeachment e acusações de traição, mas sua vontade prevaleceu.

Mattarella também buscou abrir o Palácio do Quirinale, sede da Presidência, ao público e tenta manter um contato próximo com os cidadãos por meio de inúmeras viagens pelo país. Segundo as pesquisas, é o político que inspira mais confiança nos italianos.

Ex-deputado e ex-ministro, Mattarella foi eleito pelo Parlamento em 31 de janeiro de 2015, quando era juiz da Corte Constitucional. Sua indicação foi articulada pelo então primeiro-ministro Renzi, com quem suas relações esfriariam nos anos seguintes – o presidente rejeitou todos os apelos do ex-premier para antecipar eleições em 2017 e manteve a legislatura até seu fim, em 2018.

Aos 78 anos de idade, Mattarella é egresso da Democracia Cristã e foi filiado ao Partido Democrático (PD), principal força de centro-esquerda na Itália, entre 2007 e 2009. Natural de Palermo, na Sicília, o chefe de Estado é viúvo e tem três filhos. (ANSA)