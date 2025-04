Discreto e às escondidas, Lula dá posse a novo ministro das Comunicações

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou o nome do ex-presidente da Telebras Frederico de Siqueira Filho como o novo ministro das Comunicações. A posse do novo chefe da pasta foi realizada nesta quinta-feira, 24, de forma discreta e a portas fechadas.

Siqueira Filho assume o lugar de Juscelino Filho, demitido após a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre suspeitas de desvio de emendas parlamentares. O nome do ex-presidente da Telebras foi financiado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-SP).

A posse aconteceu às escondidas, na sala de Lula, no terceiro andar do Palácio do Planalto. Essa é a primeira vez em que uma indicação política para a Esplanada dos Ministérios não conta com um evento de posse no terceiro mandato do petista. O único ministro que não teve a celebração foi o general Marcos Antonio Amaro dos Santos, que comanda o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI).

