Dirigido por italiano, ‘Queer’ ganha destaque em Veneza

LIDO DI VENEZIA, 3 SET (ANSA) – O filme “Queer”, do diretor italiano Luca Guadagnino e que concorre ao Leão de Ouro, estreou nesta terça-feira (3) na 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza.

A produção é uma história de amor, mas sobretudo uma homenagem a William Burroughs (1914-1997), intelectual refinado e representante da Geração Beat, que encontrou no álcool e nas drogas as respostas que a realidade não poderia dar.

O filme tem Daniel Craig como protagonista, que passou do agente James Bond em 007 para as cenas homossexuais explícitas no papel de William Lee, um americano que passou a viver em uma Cidade do México dos anos 1950 e perde a cabeça pelo jovem Eugene Allerton, interpretado por Drew Starkey.

“Drew e eu passamos meses ensaiando antes de começar a filmar. Dançar com alguém é ideal para quebrar o gelo. Não há nada de íntimo em filmar uma cena de sexo em um set de filmagem, a sala está cheia de gente olhando para você. Queríamos apenas fazer com que fosse o mais comovente, real e natural possível.

Rimos muito”, disse Craig sobre as cenas de sexo com Starkey.

O artista garantiu que não tem medo de surpreender o público com um personagem homossexual, pois “escolhe interpretar papéis que representem um desafio” para ele.

“Quando li o livro de William Burroughs eu tinha 17 anos, aquele romance marcou minha adolescência, busquei os direitos durante anos, depois tive a sorte de trabalhar com Justin Kuritzkes em Challengers e falar sobre o romance com ele novamente. Decidimos tentar: os direitos de transposição estavam disponíveis e foi uma alegria, um sonho de uma vida que se tornou realidade”, disse Guadagnino em entrevista à ANSA.

