Dirigentes de Armênia e Azerbaijão se reunirão em outubro

O primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, e o presidente azerbaijano, Ilham Aliyev, reúnem-se na Espanha no próximo mês, apesar da recente operação militar de Baku contra os separatistas armênios em Nagorno-Karabakh, anunciaram as autoridades de Yerevan neste domingo (24).

O encontro acontecerá no dia 5 de outubro em Granada (sul) e contará com a participação do presidente francês, Emmanuel Macron; do chefe de governo alemão, Olaf Scholz, e do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, detalhou o Conselho de Segurança armênio em um comunicado.

