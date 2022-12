Dirigente do São Paulo fala sobre dupla formada em Cotia: ‘Não quis renovar’

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 24/12/2022 - 5:00 Compartilhe





O São Paulo, através de Carlos Belmonte, diretor de futebol do clube, comentou sobre a situação de dois jogadores formados em Cotia e que tiveram suas saídas concretizadas em 2022, casos do zagueiro Luizão e do atacante Marquinhos.

O dirigente, em recente reunião do Conselho Deliberativo do clube, falou sobre a importância das categorias de base do Tricolor e também da tentativa de renovação de contratos com os garotos de Cotia.

– O único jeito do São Paulo continuar crescendo é aproveitando os meninos de Cotia, porque são esses meninos que são ativos e, por isso, nós fizemos questão de na imensa maioria renovar com os atletas. O Rodriguinho tem cinco anos de contrato, o Moreira, Caio, todos eles – disse Belmonte.

Os casos de Luizão e Marquinos, no entanto, não foram viáveis e o clube não chegou a um acordo com a dupla. O atacante deixou o clube no meio do ano, quando foi para o Arsenal-ING, enquanto o beque anunciou sua saída parar o West Ham-ING nesta semana.

– Quem nós não conseguimos renovar, e aí é uma questão do atleta..- A mesma situação foi com o Marquinhos. Nós também buscamos a renovação desde o primeiro minuto, mas não quis renovar. O Marquinhos foi fundamental para que a gente passasse pelo Racing na Libertadores 2021, um jogo na Argentina, dificílimo… E depois ainda conseguimos fazer uma venda que, para um menino da idade dele, foi uma venda muito boa naquele momento – completou Belmonte.

– Luizão, desde que chegou ao profissional, não quis renovar. Conversamos com o Rogério (Ceni) e perguntamos: vamos usar ou vamos devolver para a base? O Rogério, naquele momento, achava que precisávamos ter o jogador no elenco. Ficamos o ano inteiro buscando essa renovação, e essa renovação não veio, e o Luizão foi embora, ficamos com um percentual na negociação – afirmou o dirigente.

