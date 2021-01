Dirigente do Grêmio fala sobre interesse da Europa em Pepê De acordo com Paulo Luz, vice do Tricolor, nenhum time europeu fez proposta pelo atacante

Após a saída de Everton Cebolinha, o grande nome do Grêmio é o atacante Pepê. Veloz e habilidoso, o camisa 25 tem sido a válvula de escape do Tricolor e costuma decidir os jogos a favor do time comandado por Renato Gaúcho.

Em meio as boas atuações com a camisa do Tricolor, o jogador começa a ganhar a cobiça do futebol europeu e alguns cubes são listados como interessados em Pepê.

Dentro do Grêmio o clima é de calmaria, pois de acordo com a diretoria, até o momento, ninguém apresentou oferta pelo atleta.

‘Temos tratado este tema com calma e serenidade. Dentro de um processo que é normal. Primeiro, não existe nada concreto. Um assunto dessa relevância, é preciso ter responsabilidade. É algo interno, conduzido pela presidência’, afirmou o vice-presidente do Grêmio, Paulo Luz.

