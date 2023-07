Dirigente do Goiás critica duramente arbitragem na derrota para o Santos: ‘Um escândalo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/07/2023 - 16:39 Compartilhe

A derrota por 4 a 3 para o Santos na Vila Belmiro foi classificada como ‘um capítulo vexatório’ no futebol, pelo menos para o vice-presidente de futebol do Goiás, Harlei Menezes. Após o jogo, o dirigente cancelou a coletiva do técnico Armando Evangelista e pediu para nenhum jogador falar com a imprensa nesta 14ª rodada do Brasileirão. Em seu pronunciamento, ele criticou o árbitro Bruno Arleu e o presidente da comissão de arbitragem, Wilson Luiz Seneme.

“Isso é um escândalo. O que aconteceu aqui hoje não tem outro nome. Mais um capítulo desastroso do futebol brasileiro. Um futebol sem credibilidade, um futebol que está esfacelado e que tem tragédias anunciadas em todas as rodadas, como a que sofremos em São Januário”, disse o dirigente, relembrando a confusão que ocorreu na vitória por 1 a 0 contra o Vasco, pela 11ª rodada, com torcedores arremessando objetos e sinalizadores em campo.

O lance que originou a reclamação do Goiás neste domingo aconteceu aos 47 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta. Lucas Halter trombou com o zagueiro Joaquim na grande área e Bruno Arleu sinalizou o pênalti. O árbitro de vídeo (VAR) chegou a recomendar a revisão do lance, mas em campo a arbitragem manteve a decisão.

“Esse cidadão (Bruno Arleu) não merece ter o seu nome mencionado. Ele vai pra casa e vai apitar na próxima rodada. Talvez pegue um ganchinho nível CBF que conhecemos bem. Nós, entretanto, temos de lamber as feridas, reorganizar todo o trabalho neste campeonato que está sem credibilidade”, continuou Harlei.

Antes de finalizar, o vice de futebol disparou também contra o presidente da comissão de arbitragem. “Seneme, você foi avisado por mim. Na reunião com todos os presidentes eu fiz uma cobrança. Você sabe o que eu te disse, Seneme. Você sabe qual foi a sua promessa. Mas passaram 14 rodadas e nada. Contra o Goiás, foi mais um capítulo triste. E vai ser esquecido, pois o prejudicado foi o Goiás, e não o time que vocês torcem. O futebol brasileiro está uma bagunça. E você, Seneme, está no meio dessa bagunça.”

A derrota mantém o Goiás na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos e três derrotas consecutivas. O time se prepara agora para enfrentar o Atlético-MG no dia 17 de julho, às 20 horas, no estádio da Serrinha pela 15ª rodada.

