Dirigente do Fed vê progresso significativo no combate à inflação, mas ainda ‘muito a ocorrer’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/10/2023 - 12:14 Compartilhe

Vice-presidente para Supervisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michael Barr foi questionado sobre política monetária, após discurso em evento na manhã desta segunda-feira, 9. Barr foi perguntado sobre a força do relatório de empregos (payroll) mais recente, divulgado na sexta-feira, mas garantiu que não está dando muito peso a indicadores específicos, mas à totalidade do quadro.

Segundo ele, o mercado de trabalho norte-americano no geral “segue apertado”, mas há alguns sinais de um maior equilíbrio entre oferta e demanda.

Barr afirmou também que a inflação há vários meses dá “sinais na direção certa”, mas advertiu que “ainda há muito a ocorrer”.

O dirigente vê “progresso significativo” na luta do Fed contra a inflação, mas não se comprometeu com a postura futura, dizendo que agirá conforme o quadro exigir.

Em outro momento, Barr foi questionado sobre a emissão de uma eventual moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês) pelo Fed.

Segundo ele, a decisão sobre o tema cabe às autoridades políticas, mas Barr acrescentou que, na sua avaliação, ainda está distante a questão sobre se uma eventual emissão de CBDC seria ou não uma boa ideia.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias