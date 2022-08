Dirigente do Fed reitera desejo de que juro termine 2022 entre 3,75% e 4% nos EUA

Estadão Conteúdo 26/08/2022 - 11:50 Compartilhe

Presidente da distrital de St. Louis do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), James Bullard defendeu que o ritmo do aperto monetário nos EUA é importante e seria prudente antecipar os aumentos de juros para elevar a taxa básica a um patamar “defensável”. O dirigente, que foi entrevistado pela Bloomberg TV nesta sexta-feira, 26, em ocasião do Simpósio de Jackson Hole, reiterou que gostaria de ver os Fed funds na faixa entre 3,75% a 4% no fim de 2022. Atualmente, o juro básico americana está entre 2,25% e 2,50%.

Conhecido por ser um dos membros de orientação mais hawkish do Fed, Bullard argumentou que o juros devem subir para que a política monetária acompanhe efetivamente a moderação recente da inflação nos EUA, em parte provocada pela precificação do mercado em face das ações do BC.

“Já vemos algum efeito das altas de juros”, disse o dirigente, que tem direito a voto nas reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) este ano.

Bullard ainda comentou que a redução do balanço de ativos do Fed atualmente em curso vai complementar o aumento dos juros em prol do controle da inflação. Segundo ele, a ação deve pressionar os juros de prazo mais longo nos EUA.