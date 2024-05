Dirigente do Fed prevê crescimento da economia dos EUA ‘apenas modesto’ nos próximos anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 14:41 Para compartilhar:

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Minneapolis, Neel Kashkari, projetou que o crescimento da economia dos Estados Unidos e a expansão da produtividade serão “apenas modestos” nos próximos anos, conforme os juros permanecem restritivos para controlar a inflação.

Kashkari afirmou que vê um desafio principalmente na cadeia de oferta de moradias.

Para ele, haverá uma redução no suprimento de casas devido ao nível elevado dos juros.

“Mas o problema deve ser resolvido no longo prazo, conforme as taxas de hipoteca se normalizem”, previu o dirigente, em reunião do Minnesota Technology Advisory Council. “Não há como resolver no curto prazo.”

Produtividade

Kashkari afirmou ainda que o crescimento da produtividade, impulsionado por inovações tecnológicas como a inteligência artificial (IA), será essencial para a atividade econômica e para os preços no longo prazo.

De acordo com ele, esta eventual expansão da produtividade deve melhorar condições de vida, impulsionar o investimento em capital físico e ampliar gastos com consumo, o que influenciará a política monetária. Ao mesmo tempo, uma alta produtividade deve reduzir preços de produção, permitindo “bens e serviços mais baratos”.

“A materialização do otimismo com a IA e seus efeitos sobre a produtividade, com inovações importantes, seria positiva para a economia. Mas sigo cauteloso”, ponderou o dirigente, que não vota nas decisões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês). “Nem toda tecnologia funciona.”

Kashkari também apontou que há incerteza quanto ao ritmo de crescimento dos Estados Unidos, em um cenário de inflação ainda elevada. “Estamos tentando entender qual é o limite máximo, ainda não descobrimos qual é. Mas estamos monitorando. Se você dirige seu carro em alta velocidade por muito tempo, acaba estragando as peças”, comentou, durante a reunião do Minnesota Technology Advisory Council.