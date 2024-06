Dirigente do Fed diz que defenderá corte de juro assim que ganhar mais confiança do rumo à meta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2024 - 12:17 Para compartilhar:

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) de Atlanta, Raphael Bostic, afirmou que defenderá corte nos juros norte-americanos assim que ganhar mais confiança de que a inflação está em queda sustentada rumo à meta de 2%. Em discurso divulgado nesta quinta-feira, 27, Bostic revelou que ainda vê possibilidade de uma redução no quarto trimestre de 2024 e expressou otimismo com o progresso dos preços nos EUA.

Na visão dele, a inflação está se movendo na direção correta e as pressões inflacionárias parecem estar mais contidas. O dirigente também nota dificuldades do setor de serviços em repassar preços elevados para os consumidores.

Além disso, ele nota uma “desaceleração ordenada” nos dados do Produto Interno Bruto (PIB) e mercado de trabalho dos EUA, junto a um equilíbrio entre oferta e demanda.

Entretanto, Bostic pondera que alcançar a estabilidade de preços pode levar mais tempo do que o projetado pelo banco central, com a inflação alcançando a meta de 2% em 2025 “ou talvez um pouco depois”.

Tendo em vista ambas as perspectivas, o presidente do Fed de Atlanta disse que não irá se comprometer com uma “trajetória única” para a política monetária.

“Há cenários plausíveis em que mais cortes, nenhum corte ou até mesmo um aumento podem ser apropriados. Deixarei que os dados e as condições locais sejam meu guia”, concluiu Bostic, que vota nas decisões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).