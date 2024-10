Dirigente do Fed diz estar mais confiante de que inflação está em caminho duradouro de redução

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/10/2024 - 17:52 Para compartilhar:

A presidente da distrital de Boston do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Susan Collins, disse nesta terça-feira, 8, que está confiante de que a inflação está em um caminho duradouro de redução. Collins ponderou que o núcleo da inflação se moderou, mas ainda está elevado e que o emprego continua sólido mesmo tendo desacelerado nos últimos meses.

A respeito do corte nas taxas de juros, a presidente do Fed de Boston concluiu que a postura restritiva tem desempenhado um papel fundamental no progresso da desinflação e que a política de juros não está em uma trajetória predefinida – permanecendo dependente dos dados econômicos.

“A próxima fase da política monetária deve se concentrar na preservação das atuais condições econômicas favoráveis. Um retorno sustentável da inflação para a meta e um mercado de trabalho forte são ambos extremamente importantes”, comentou ele.

Collins não tem poder de voto no Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) neste ano.