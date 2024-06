Dirigente do Fed diz estar cético sobre necessidade de moeda digital soberana nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2024 - 14:37 Para compartilhar:

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Minneapolis, Neel Kashkari, disse estar “cético” sobre a necessidade ou valor de se desenvolver uma moeda digital soberana (CBDC, na sigla em inglês) nos Estados Unidos. “Não vejo nada que um dólar digital possa fazer que um PayPal ou Venmo não possa”, afirmou, em convenção da Associação de Banqueiros de Michigan.

Na visão dele, “é uma situação bem diferente do euro digital”, no qual, por exemplo, um dos benefícios pode ser o fortalecimento da competitividade de empresas locais contra empresas estrangeiras. “Não temos o mesmo problema nos EUA”, frisou.

Kashkari ainda argumentou que uma adoção sem necessidade e a disseminação descontrolada de moedas digitais, como o bitcoin, pode inclusive ser um risco para o sistema bancário.

Questionado sobre outros riscos para estabilidade financeira, o dirigente apontou a necessidade de ampliar as exigências de capital para os grandes bancos dos EUA, como forma de nivelar condições e ampliar a competitividade do sistema bancário.

“A competitividade entre bancos grandes e pequenos não é justa nos EUA e é uma razão para as dinâmicas de risco. Tomando como exemplo as turbulências do ano passado, houve um fluxo considerável de saída de depósito de bancos menores para grandes bancos em busca de segurança”, pontuou. “Por isso, estou surpreso que haja resistência de bancos menores contra as novas regras de capital.”