Dirigente do Fed de NY diz continuar confiante de que inflação nos EUA voltará à meta de 2%

Estadão Conteúdo 01/07/2024 - 14:35

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Nova York, John Williams, afirmou nesta segunda-feira, 1º, continuar confiante de que a inflação retornará à meta nos Estados Unidos. “Estou confiante de que nós no Fed estamos no caminho para atingir nossa meta de 2% de inflação de modo sustentado”, disse ele, que tem direito a voto nas decisões de política monetária do Fed.

A declaração foi dada durante participação em evento no domingo do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês), que teve vídeo liberado hoje. Williams participou de um painel que discutiu um artigo de Ignazio Visco, durante a reunião anual geral do BIS, na Basileia. Em sua intervenção, Williams comentou que foram adotadas “ações decisivas” para a inflação retornar à meta, além de citar a importância de manter expectativas de inflação ancoradas, preservando ainda a credibilidade do banco central.