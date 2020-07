Dirigente do Bayern descarta contratação de Kai Havertz Rummenigge disse em entrevista que questão financeira impede bávaros de fazerem movimento por jovem promessa alemã. Chelsea e Real Madrid são favoritos pelo atleta

Karl-Heinz Rummenigge, ex-jogador e dirigente do Bayern de Munique, descartou que os bávaros irão se mover neste mercado por Kai Havertz, em entrevista para o portal “Sport1”.O meia-atacante alemão é alvo de desejo de Chelsea e Real Madrid para a próxima temporada e permanecer na Alemanha não deve ser uma opção.

– Uma transferência de Havertz não será possível para nós este ano por razões econômicas. Todo o futebol europeu está enfrentando grandes desafios econômicos que durarão enquanto não for possível jogar para os nossos torcedores.

Os bávaros também já investiram no elenco para 2021/2022 com a contratação de Leroy Sané e não deve fazer outros movimentos irresponsáveis do ponto de vista financeiro. Além disso, o Bayer Leverkusen pede cerca de 80 milhões de euros (R$ 480 milhões) pelo jovem de 21 anos, valor difícil de pagar em plena crise financeira.

