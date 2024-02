Dirigente da Portuguesa critica arbitragem da partida contra o Palmeiras

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/02/2024 - 10:49 Para compartilhar:

A atuação da equipe de arbitragem na derrota para o Palmeiras para a Portuguesa, na noite de quarta-feira, no Canindé, em jogo atrasado da 5ª rodada do Campeonato Paulista, gerou reclamações por parte de jogadores e dirigentes da Lusa.

Em pronunciamento depois da partida, o gerente de futebol Eduardo Ferreira disse que a Portuguesa foi prejudicada pela arbitragem. O suposto pênalti não marcado em Giovanni Augusto e a expulsão de Victor Andrade foram as principais reclamações.

“Estamos muito insatisfeitos com o que aconteceu aqui. Não é a primeira vez, já manifestamos isso para os responsáveis da arbitragem. Estamos indignados e tristes com o que aconteceu”, desabafou o dirigente. “Todos sabem que a reconstrução da Portuguesa passa pela sua permanência e também por uma classificação à Série D (do Campeonato Brasileiro). Alguém tem que explicar para a gente o que está acontecendo.”

Faltando duas rodadas, a Portuguesa vive uma situação inusitada. Na vice-liderança do Grupo A, com sete pontos, a Lusa está a apenas um do Ituano e a dois do Santo André, que abrem a zona de rebaixamento.

No próximo sábado, a Portuguesa recebe o Mirassol, no Canindé. O adversário da última rodada é o Novorizontino, fora de casa.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias