Diretoria do Santos anuncia a rescisão de contrato amigável com o atacante Mendoza

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/02/2024 - 16:38 Para compartilhar:

O Santos acertou, nesta segunda-feira, a rescisão de contrato do atacante Mendoza. O acordo para o fim do vínculo aconteceu de forma amigável e o jogador colombiano já está liberado para dar sequência na sua carreira.

O jogador colombiano acertou a sua transferência para o futebol da Turquia e vai defender o Yukatel Adana Demirspor. O Santos permaneceu com 20% dos direitos econômicos do atleta para uma futura venda do atacante colombiano.

Mendoza chegou ao clube com status de titular para reforçar o sistema ofensivo. Após um bom começo, ele perdeu espaço a partir do segundo semestre. A derrocada da equipe e o rebaixamento para a Série B marcaram de forma negativa os seus últimos meses na Vila Belmiro.

Pelo clube, o atacante colombiano entrou em campo em 45 partidas, fez dez gols e deu três assistências. A sua saída faz parte de um planejamento para a temporada 2024, que tem como prioridade a disputa da Série B.

Ao contrário do final do ano passado, quando viveu dias tensos com a queda no Campeonato Brasileiro, o Santos tem um início de Campeonato Paulista satisfatório. Com quatro vitórias em cinco rodadas, o time comandado por Fábio Carille lidera o Grupo A do Estadual de forma isolada com 12 pontos.

O próximo compromisso acontece nesta quarta-feira e promete casa cheia na Vila Belmiro. O Santos vai receber o Corinthians e o técnico Fábio Carille ainda não sabe se vai poder contar com o retorno do meia Giuliano.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias