Diretoria do Flamengo se reúne no Ninho do Urubu e debate demissão de Rogério Ceni

O ambiente do Flamengo ficou ainda mais conturbado nesta sexta-feira. Se não bastassem os maus resultados recentes, um documento interno e um áudio de funcionário foram vazados e tornaram conta do noticiário rubro-negro. Antes firme na decisão de manter Rogério Ceni, a diretoria já começa a debater uma possível demissão do treinador.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o presidente Rodolfo Landim foi ao Ninho do Urubu nesta sexta e se reuniu com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e com o diretor executivo, Bruno Spindel. O encontro não contou com a presença de Rogério Ceni e serviu, entre outros assuntos, para a cúpula discutir o futuro do técnico na equipe.

As críticas sobre o trabalho de Rogério Ceni aumentaram na última quarta-feira após a derrota para o Atlético-MG – a quarta nos últimos seis jogos. Na noite de quinta-feira, um grupo de torcedores se reuniu na sede da Gávea para protestar e gritou cânticos contra o treinador.

Nesta sexta-feira, mais uma polêmica: um áudio de Roberto Drummond, analista de mercado do clube, com fortes críticas a Rogério Ceni vazou nas redes sociais. O Flamengo demitiu o funcionário após o episódio, mas a exposição tornou a situação de Ceni quase insustentável.

Esses fatores se juntam com outros fatores já existentes que pesam contra Ceni, como a dificuldade na gestão de grupo e a postura em momentos de adversidade. O próprio comportamento mais introspectivo do treinador é um dos motivos do crescente desgaste entre ele e a diretoria. Por outro lado, a questão financeira e a proximidade das oitavas de final da Libertadores são os fatores que pesam a favor da permanência de Rogério Ceni no Flamengo.

Com 12 pontos e dois jogos a menos, o Flamengo ocupa a 11ª posição no Brasileirão e encara a Chapecoense, neste domingo. A partida será às 18h15 (de Brasília) e contará com transmissão em Tempo Real do LANCE!.

