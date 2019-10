Diretoria do Corinthians afirma que Ralf não dirigia veículo na hora de acidente

A diretoria do Corinthians informou que o volante Ralf, envolvido em um acidente de carro na noite desta sexta-feira no bairro do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, não estava ao volante na hora do ocorrido. De acordo com a nota, um segurança do jogador estaria dirigindo quando tentou escapar de um assalto e acabou atingindo um idoso, que foi encaminhado a um hospital com suspeita de fratura na perna.

“O atleta não sofreu ferimentos e estava no veículo como passageiro. Na tentativa de fugir de um assalto, o motorista que conduzia o automóvel perdeu controle e, infelizmente, atingiu uma pessoa e invadiu a garagem de uma casa”, afirmou o texto, acrescentando que a vítima receberia todo o amparo e os danos materiais causados seriam ressarcidos por Ralf.

No início da madrugada deste sábado, vídeos e imagens circularam pelas redes sociais mostrando o atleta sendo retirado de dentro de uma casa onde o veículo entrou após perder o controle e acertar um ponto de ônibus.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a ocorrência resultou em uma vítima, um homem de 69 anos que estava na rua, que foi levada para atendimento na Santa Casa, no centro da cidade.

“Tivemos uma ocorrência às 22h47, duas viaturas foram enviadas para a Rua Marechal Barbacena na altura do número 764”, informou o Corpo de Bombeiros ao Estado. “Fizemos o socorro de uma vítima masculina de 69 anos com suspeita de fratura, que foi levada para a Santa Casa.”

O 31º Distrito Policial, no bairro Vila Carrão, está a cargo do caso e ainda não ofereceu mais informações. De acordo com testemunhas, o carro do atleta, Hyundai Santa Fe que estava com quatro pessoas em seu interior, atingiu o idoso e logo em sequida atravessou a rua Marechal Barbacena, batendo no muro de uma casa e em seguida derrubando o portão da residência.

Titular nos últimos jogos do Corinthians, Ralf foi relacionado para o clássico de domingo. O clube ainda não se manifestou sobre o eventual veto ao volante na partida. Neste sábado, o grupo corintiano volta aos trabalhos às 16 horas para um treino fechado. Será a última atividade de preparação para o clássico.

Confira a nota do Corinthians na íntegra:

“A diretoria do Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento na noite de sexta-feira (11) que o veículo em que se encontrava o atleta Ralf se envolveu num acidente de trânsito no bairro do Tatuapé, em São Paulo. O Clube prestou o suporte necessário ao jogador.

O atleta não sofreu ferimentos e estava no veículo como passageiro. Na tentativa de fugir de um assalto, o motorista que conduzia o automóvel perdeu controle e, infelizmente, atingiu uma pessoa e invadiu a garagem de uma casa.

A vítima foi socorrida, e o jogador dará todo o amparo, além de assumir os danos materiais causados”