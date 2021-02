Diretoria do Botafogo avalia a contratação de Wellington Rato, do Atlético-GO, diz jornalista

Em busca de reforços para a disputa da Série B, o Botafogo pode ter um novo alvo na mira. Trata-se do meia atacante Wellington Rato, do Atlético-GO. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, do jornal O Dia, o treinador Marcelo Chamusca aprovou as características do jogador em uma das conversas com a diretoria do clube.

Marcelo Chamusca já deu o aval para a diretoria, mas as conversas ainda não foram anunciadas, uma vez que a cúpula alvinegra estava no aguardo do fim do Campeonato Goiano, que foi finalizado neste sábado, com o título do Dragão.

Ainda de acordo com o jornalista, consultas ao estafe do atleta foram feitas para entender a situação de Rato no Atlético-GO. O “feedback” que os dirigentes alvinegros teriam ouvido era de que, dependendo dos moldes da negociação, há chance das conversas avançarem.

A ideia do Botafogo, segundo informa a reportagem, é de não abrir o caixa para ter o meia atacante. Portanto, será tentado um empréstimo ou, até mesmo, o envolvimento de um jogador nas tratativas. Com o aval de Chamusca e a estratégia definida, o primeiro contato pode acontecer já nesta segunda-feira.

Após uma boa temporada no Ferroviário, Wellington Rato foi contratado pelo Atlético-GO. Pelo Dragão, marcou dois gols e deu três assistências nas 19 partidas que disputou, segundo dados do site Transfermarkt. Ainda em dezembro do ano passado, ele estendeu o vínculo com o clube goiano até dezembro de 2022.

