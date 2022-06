Diretoria decide escalação do São Paulo para encarar Palmeiras na Copa do Brasil

A diretoria do São Paulo vai decidir qual time entrar em campo para o primeiro duelo com o Palmeiras na Copa do Brasil, nesta quinta-feira, às 20 horas, no Morumbi. O aviso foi dada pelo próprio técnico Rogério Ceni.

“Nós vamos falar com a direção e ver o que ´´e para ser feito. Se quiserem escalamos o mesmo time. Não depende de mim”, disse o treinador, deixando no ar uma preocupação com relação ao estado físico dos atletas. “O que tenho à disposição esteve aqui (segunda-feira) e vai estar de novo na quinta. Não vamos ter nenhum retorno”, afirmou Ceni, referindo-se aos oito atletas machucados.





Apesar do clima de velório na segunda-feira após a derrota de virada para o Palmeiras, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, Ceni aposta em um Morumbi cheio e com grande apoio vindo das arquibancadas. “O torcedor, como sempre, vai nos apoiar desde o primeiro minuto.”

Jogadores como Reinaldo, Calleri e Nestor, que deixaram o campo bastante desgastados após o clássico com o Palmeiras, poderão iniciar a segunda partida consecutiva contra o time de Palestra Itália no banco de reservas.

“Vamos receber os jogadores na reapresentação às 12 horas nesta terça-feira e analisar o que poderemos fazer para colocarmos o melhor em campo na quinta-feira”, disse Ceni.