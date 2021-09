Diretores do Corinthians explicam ausência de Danilo Avelar entre os inscritos para o Brasileirão

O zagueiro e lateral-esquerdo Danilo Avelar tem se tornado uma dor de cabeça para o Corinthians, desde quando fez um comentário racista durante um jogo online, no fim de junho. Na época, o Timão emitiu uma nota dizendo que rescindiria com o atleta, mas não pôde fazer isso por ele está se recuperando de uma lesão.

Avelar está no fim da recuperação de lesão no joelho (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Outro problema é a condição para esse desligamento, já que, caso a diretoria corintiana confirme a rescisão, quando Avelar se recuperar definitivamente de uma ruptura do ligamento do joelho, sofrida em outubro do ano passado, , terá que pagar um valor próximo a R$ 7 milhões de multa.

Na última sexta-feira (24), se encerrou o prazo de inscrições para o Campeonato Brasileiro, única competição em que o Corinthians está envolvido até o fim desta temporada, e Danilo Avelar não estava presente.

– Ele (Avelar) não foi reintegrado porque não estava pronto para ir a campo, acabou a recuperação, acabou de sair do DM, alguns dias treinam e outro não, acabando o ano e a partir de janeiro vemos o que vai ser – disse o diretor de futebol do Timão, Roberto de Andrade, em entrevista coletiva virtual realizada nesta quinta-feira (31).

Contratado pelo Corinthians em 2018, emprestado pelo Torino, da Itália, foi adquirido pelo Time do Povo na temporada passada. Fez 101 jogos e marcou 12 gols com a camisa alvinegra.

