Diretores de escolas têm até este domingo para enviar diagnóstico

Diretores de unidades de ensino brasileiras devem preencher o “Questionário Diagnóstico das Escolas de 2024” até este domingo (12). O envio dessas informações precisa ocorrer por intermédio da ferramenta interativa do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). “Com a ferramenta, o MEC conhecerá as necessidades de cada escola, favorecendo a construção de um planejamento de acordo com sua realidade”, apontou a Pasta.

Um alerta do governo é que a atualização dos dados torna-se necessária para evitar restrições de repasses, especialmente do PDDE. Essa ferramenta, segundo defende o Ministério da Educação (MEC), tem a finalidade de oferecer informações para o processo de planejamento e serão utilizados para tomada de decisões mais assertivas na elaboração de ações e políticas.

O diagnóstico tem 11 blocos e 26 temas que proporcionam a identificação da situação e das necessidades de cada escola. “Essa ferramenta é fundamental para subsidiar o gestor na tomada de decisões”, defendeu o MEC.

O questionário traz, segundo avalia o MEC, recortes conceituais da realidade da escola que direcionam o olhar para aspectos relevantes do funcionamento da instituição. O governo entende que esse processo busca a melhoria da educação básica e da gestão educacional no país.

*com informações do MEC