Diretora dos ‘Serviços Secretos’ da Itália decide deixar cargo

ROMA, 6 JAN (ANSA) – A diretora do Departamento de Informações para Segurança (DIS), Elisabetta Belloni, confirmou a decisão de deixar seu cargo na principal agência de inteligência da Itália, antes que seu mandato expire, informaram fontes oficiais à ANSA nesta segunda-feira (6).

A italiana de 66 anos foi nomeada chefe do DIS pelo então primeiro-ministro Mario Draghi, em maio de 2021. O mandato da ex-embaixadora e diretora-geral do Ministério das Relações Exteriores iria expirar no próximo mês de maio.

A decisão teria sido comunicada por Belloni à Autoridade para a Segurança da República, Alfredo Mantovano. Entretanto, Belloni teria negado que a sua escolha de deixar o órgão, que coordena as duas agências de inteligência italianas esteja ligada a um novo cargo em outra instituição. (ANSA).