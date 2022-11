Diretora do FMI parabeniza Goldfajn por presidência do BID e busca seu sucessor

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/11/2022 - 15:51 Compartilhe

A diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, parabenizou Ilan Goldfajn por sua escolha como presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e começará “de imediato” a buscar seu sucessor como chefe do FMI para a América Latina, segundo um comunicado divulgado nesta segunda-feira (21).

“Estamos orgulhosos de Ilan e, embora nos entristeça nos despedirmos dele, estamos entusiasmados por vê-lo à frente da instituição de desenvolvimento mais importante para a região à qual chama de lar. Desejamos-lhe muito sucesso em seu novo cargo”, afirmou Georgieva, um dia depois de Goldfajn ter sido eleito novo presidente do BID.

Goldfajn tirou uma licença como diretor do Departamento para a América Latina do FMI em 24 de outubro, depois que o governo brasileiro o apresentou como candidato à presidência do BID.

Após sua eleição no domingo, ele renunciou ao cargo no FMI a partir desta segunda e a busca de um sucessor “começará de imediato”, segundo o comunicado.

“A liderança de Ilan foi fundamental para ajudar os países da América Latina a implementar programas apoiados pelo FMI” para abordar os impactos de desafios sem precedentes e dar forma a políticas sobre as mudanças climáticas na região, que resultaram no primeiro fundo de resiliência e sustentabilidade, afirmou Georgieva.

“Esperamos trabalhar com Ilan em seu novo cargo no BID para fomentar o crescimento sustentável, inclusivo e resiliente na América Latina e no Caribe”, acrescentou.

O primeiro presidente brasileiro da história do BID estabeleceu como prioridades a luta contra a pobreza e a desigualdade, as mudanças climáticas e o investimento em infraestrutura física e digital.

