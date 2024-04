Diretora do FMI, Kristalina Georgieva é a única candidata à sua sucessão

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/04/2024 - 15:18 Para compartilhar:

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, é a única candidata proposta pelos Estados-membros para sua sucessão, anunciou, nesta quinta-feira (4), o conselho diretor da instituição financeira sediada em Washington.

“O conselho de administração continuará o processo de nomeação, com uma entrevista da candidata, Georgieva, por parte dos membros da junta. O objetivo é finalizar o processo o quanto antes, no fim de abril”, indicou o FMI em um comunicado.

A diretora do Fundo disse à AFP em meados de março que estava “à disposição” para continuar à frente da instituição, depois de receber o apoio dos ministros das Finanças da União Europeia (UE) alguns dias antes. Seu atual mandato se encerrará em 30 de setembro.

Sua sucessão no cargo pode ser oficializada nos próximos dias, inclusive antes das reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial (BM), que serão realizadas entre 15 e 19 de abril em Washington.

Tradicionalmente, os países europeus indicam o diretor-geral do FMI e os Estados Unidos, o presidente do BM. É um sistema questionado pelos principais países emergentes, mas a divisão de capital dessas instituições favorece os EUA e a UE.

Há um ano, foi designado o novo presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, seguindo um procedimento semelhante.

els/pta/erl/mr/ic/mvv

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias