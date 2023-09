Diretora do FMI celebra reuniões ‘produtivas’ na China

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/09/2023 - 6:10 Compartilhe

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, celebrou nesta segunda-feira (4) as “conversas produtivas e substanciais” com autoridades da China, após uma visita ao país, a primeira etapa de sua viagem pela Ásia.

O FMI reduziu em julho a previsão de crescimento mundial para 2023, mas prevê um avanço de 5,2% do PIB para a China, o que está dentro da meta do governo chinês, de alta “ao redor de 5%”.

A economia do país asiático, no entanto, desacelerou nos últimos meses, devido à queda do consumo, a taxa elevada de desemprego entre os jovens e a crise da dívida no setor imobiliário.

“Tivemos conversas muito produtivas e substanciais com as autoridades chinesas”, afirmou Georgieva em um video publicado na rede social X (antes Twitter).

Ela se reuniu com o primeiro-ministro Li Qiang, o vice-primeiro-ministro He Lifeng (que comanda as questões econômicas e financeiras), o presidente do Banco Central Pan Gongsheng e o ministro das Finanças Liu Kun.

As reuniões abordaram “o estado da economia mundial e a evolução da situação na China”, destacou.

Georgieva também se reuniu em Xangai com a ex-presidente brasileira Dilma Rousseff, que comanda o banco dos BRICS (Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul), que tem sede na capital econômica da China.

