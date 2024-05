Diretora do Fed diz continuar disposta a subir juros se dados não mostrarem inflação desejada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/05/2024 - 14:52 Para compartilhar:

A diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Michelle Bowman afirmou continuar disposta a retomar altas de juros caso os dados indiquem que o progresso na inflação estagnou ou reverteu. Ela disse que considera o nível atual da política como restritivo, e que seu cenário-base é de que inflação baixará com os juros mantidos no nível atual nos EUA. No entanto, Bowman reconheceu que há diversos riscos altistas para os preços que impactam sua projeção.

“Continuarei cautelosa em minha abordagem ao considerar futuras mudanças na postura da política”, declarou Bowman nesta sexta-feira, 17, em discurso preparado para a convenção anual da Pennsylvania Bankers Association. “Seguirei monitorando de perto os dados enquanto avalio a trajetória apropriada para a política monetária.”

A dirigente disse prever que a inflação continuará elevada por “algum tempo”, depois de o avanço desinflacionário do ano passado ter cessado. “Não vimos mais progresso na inflação neste ano”, apontou.

Ela sublinhou que recente aceleração da inflação aparece em diversas categorias de bens e serviços.

Entre os riscos ascendentes para os preços, Bowman citou a forte demanda de consumo por serviços, aumento na imigração, contínuo aperto do mercado de trabalho, tensões geopolíticas, estímulos fiscais, e a flexibilização das condições financeiras desde o ano passado.

A banqueira central falou que os indicadores recentes seguem mostrando um mercado de trabalho ainda apertado. “Embora tenhamos visto sinais de que o mercado laboral está entrando em melhor equilíbrio, o progresso diminuiu”, citou. Gastos com consumo de serviço permaneceram fortes – ainda que a atividade possa ter moderado no início de 2024, após a aceleração em 2023, disse ela.