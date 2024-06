Diretora do Fed afirma que seguirá ‘cautelosa’ sobre mudanças na política de juros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2024 - 15:45 Para compartilhar:

Diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michelle Bowman afirmou nesta quinta-feira, 27, que as frequentes revisões dos indicadores econômicos dos Estados Unidos tornaram a avaliação sobre a economia uma tarefa mais desafiadora. Por isso, a dirigente disse que prefere se manter “cautelosa” ao considerar eventuais mudanças na política monetária.

Em discurso durante evento, Bowman comentou que vê uma série de riscos ascendentes à inflação, entre eles os eventos geopolíticos e o relaxamento das condições financeiros. A dirigente também alertou que o aumento da imigração e o aperto do mercado de trabalho poderiam levar à persistência do núcleo de inflação de serviços.

Segundo Bowman, o crescimento dos salários seguem em cerca de 4% e está acima dos níveis consistentes com uma inflação na meta de 2%. “À luz destes riscos e da incerteza geral relativa às perspectivas econômicas, continuarei a observar atentamente os dados enquanto avalio a trajetória adequada da política monetária”, destacou.

Ela atribuiu os progressos no combate à inflação dos EUA no último ano à melhorias no quadro de oferta. No entanto, é improvável que esses fatores continuem suficientes para conter os preços à frente, na visão dela.

No discurso durante evento, a dirigente também teceu comentários sobre regulação bancária. Bowman se disse preocupada, em particular, com a falta de criação de novos bancos nos EUA, que contribui para a redução na disponibilidade de crédito e incentiva a busca por atores financeiros fora do sistema bancário, destacou.