Diretora de espionagem dos EUA vai se reunir com colegas da Coreia do Sul e Japão, diz agência

WASHINGTON (Reuters) – Os chefes de espionagem dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão devem se reunir em Seul no início da próxima semana para discussões privadas sobre Coreia do Norte e outros assuntos, afirmou a agência de notícias Yonhap, citando uma fonte governamental.

A diretora de Inteligência Nacional dos EUA, Avril Haines, vai se reunir com Park Jie-won, diretor do Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul (NIS) e Hiroaki Takizawa, diretor do gabinete de inteligência do Japão, afirmou a Yonhap. O encontro marcará a primeira reunião dos três desde maio.

A agência afirmou que eles devem se concentrar em questões envolvendo a Coreia do Norte.

Representantes do Gabinete da Diretora Nacional de Inteligência dos EUA não comentou o assunto.

(Por Chris Prentice)

