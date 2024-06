Diretora de Conselho Econômico da Casa Branca diz ver mais espaço para desinflação nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2024 - 13:20 Para compartilhar:

A diretora do Conselho Econômico da Casa Branca, Lael Brainard, disse nesta quinta-feira, 20, ver mais espaço para desinflação nos Estados Unidos, à medida que as empresas reduzem as margens de lucro. Em discurso durante evento da Consumer Federation of America, Brainard afirmou que as cadeias produtivas já estão normalizadas, após o choque da pandemia de covid-19. O movimento reduziu a inflação e diminuiu os custos de produção, mas a diretora destaca que muitas companhias não repassam esse alívio para os consumidores.

“Estamos vendo algumas empresas com poder de fixação de preços mantendo suas margens elevadas em vez de repassarem os ganhos aos consumidores enquanto os preços dos fatores de produção caem”, acusou a diretora.