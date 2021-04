Diretora da OMC diz que comércio está resiliente e pode ajudar recuperação

WASHINGTON (Reuters) – A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, Ngozi Okonjo-Iweala, afirmou nesta quinta-feira que o comércio se tornou mais resiliente do que o esperado durante a pandemia de coronavírus e que deve crescer 8% este ano, ajudando a sustentar a recuperação no crescimento econômico.

“O comércio, esperamos, pode contribuir mais”, disse Ngozi a um fórum econômico durante reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.

“Primeiro, tornando as vacinas mais disponíveis ao reduzir as restrições de exportação, trabalhando com produtores para oferecer volumes e tendo mais vacinas em todo o mundo. E segundo, acho que um sistema comercial multilateral forte pode contribuir muito para a recuperação internacional.”

(Reportagem de David Lawder e Daniel Burns)

