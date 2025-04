Diretora britânica Molly Manning Walker presidirá júri de seção paralela em Cannes

A britânica Molly Manning Walker, diretora do filme sobre violência sexual “How to Have Sex”, presidirá o júri da seção paralela do Festival de Cannes “Um Certo Olhar”, em maio.

O júri também contará com a cineasta franco-suíça Louise Couvoisier, que dirigiu “Vingt Dieux”; o ator argentino Nahuel Pérez Biscayart (“120 Batimentos por Minuto”), o diretor italiano Roberto Minervini (“The Damned”) e a diretora do Festival de Cinema de Roterdã, a croata Vanja Kaludjercic.

Vinte filmes, incluindo nove filmes de estreia, foram selecionados este ano. Alguns são muito esperados, como os primeiros trabalhos como cineastas das atrizes Scarlett Johansson e Kristen Stewart, assim como o filme do ator Harris Dickinson.

A 78ª edição do Festival de Cannes irá ocorrer de 13 a 24 de maio nessa cidade do sul da França.

Vinte e três filmes competirão pela Palma de Ouro. Pelo tapete vermelho, está previsto que desfilem estrelas como Tom Cruise, Robert de Niro, Denzel Washington, Robert Pattinson, Pedro Pascal, Emma Stone, Nicole Kidman, Jennifer Lawrence e Juliette Binoche.

