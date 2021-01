Diretor responsável pelo Enem morre de Covid em meio a pressão para adiar prova

O diretor de Avaliação da Educação Básica do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), general Carlos Roberto Pinto de Souza, de 59 anos, morreu nesta segunda-feira (11) por complicações relacionadas à Covid-19.

General da reserva, Souza estava internado desde dezembro do ano passado em Curitiba (PR). Ele havia assumido a direção do órgão em agosto de 2019, sendo a quarta pessoa responsável pela área no governo de Jair Bolsonaro (sem partido).

Sem citar a Covid, o Inep divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do general.

“A presidência do Inep, em nome de todos os seus colaboradores, agradece o trabalho desempenhado com dedicação, entusiasmo, responsabilidade e senso ético pelo diretor Carlos Roberto. Seu nome estará registrado na história do Inep”, diz a nota.

Há um aumento da pressão para um novo adiamento da prova do Enem, marcada para começar no próximo domingo (17). Por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus, entidades estudantis e a Defensoria Pública da União (DPU) requisitaram, na última sexta, o adiamento do exame à Justiça Federal.

Veja também