Diretor-presidente da Light diz estar confortável com o andamento do pedido de recuperação

O diretor-presidente da Light, Octavio Lopes, disse nesta segunda-feira, 15, que está confortável com o andamento do pedido de recuperação judicial aceito pela Justiça na manhã desta segunda, embora esse tipo de ação tenha alto grau de judicialização.

“Facilita a solução das dívidas e vai manter a normalidade operacional com qualidade do serviço e obrigação com os consumidores. É o caminho que encontramos para preservar a concessão, mas permite também um ambiente saudável para resolver as dívidas”, disse o executivo durante teleconferência de resultados do primeiro trimestre deste ano.

O próximo passo será buscar o apoio de uma maioria dos credores para dar suporte ao processo de recuperação financeira da empresa. “Acredito que vai se sustentar e poderemos buscar o equilíbrio.”

Ele comentou também que espera que seja possível renovar a concessão de distribuição de energia com termos mais favoráveis, levando em consideração as particularidades da concessão, como o alto índice de furto de energia.

