‘Diretor não queria que fosse eu’, diz Deborah Secco sobre ‘Bruna Surfistinha’

Deborah Secco foi entrevistada nesta quinta-feira (8) no PocCast, apresentado por Rafa Uccman e Lucas Guedez, e revelou que o diretor do filme “Bruna Surfistinha”, Marcus Baldini, não a queria como protagonista.

A atriz foi questionada por Rafa sobre como teria sido o convite para interpretar a personagem no longa, e ela explicou: “Na verdade, esse filme ficou muitos anos testando atrizes para o personagem. Um belo dia eu conheci o produtor do filme, que me fez o convite, mas falou: ‘O diretor não quer que seja você'”, contou.





Deborah contou que o diretor não queria uma atriz muito midiática para o papel, mas que ela conseguiu convencê-lo em um jantar no qual o recebeu de camisola, onde ao longo da noite ela foi se transformando na Bruna Surfistinha.

“O diretor achava que ia ser um personagem muito midiático, para uma atriz também midiática. Quando falam que eu não posso fazer uma coisa, eu vou querer fazer. Eu nem queria fazer tanto o filme, mas quando ele falou que o diretor não me queria, agora virou uma questão de honra”, explicou.

Deborah continua: “Eu marquei uma reunião com ele (diretor) na minha casa, e eu recebi ele com a camisola que eu começo o filme. Eu recebi ele de Raquel [Pacheco], e fui me transformando na Bruna durante o jantar, e terminei o jantar com um collant do aniversário da Bruna, de paetê (…) Então eu fui me transformando na frente dele, e quando terminei, ele falou: ‘Ok, é você'”.