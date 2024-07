Jayme Monjardim anuncia saída da Globo após 40 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2024 - 20:06 Para compartilhar:

Jayme Monjardim, 68 anos, anunciou sua saída da Globo após 40 anos. O diretor de novelas e minisséries contou que o encerramento de seu vínculo com a emissora foi uma decisão consensual e que, agora, pretende seguir trabalhando em sua própria produtora.

Na emissora dos Marinho, Monjardim comandou produções memoráveis como as novelas “Roque Santeiro” (1985), “O Clone” (2001) e “América” (2005), e minisséries como “A Casa das Sete Mulheres” (2003).

“A decisão foi de ambas as partes”, garantiu ele, em conversa para a revista Veja São Paulo, publicada nesta quinta-feira, 18.

O contrato com a Globo termina oficialmente no próximo dia 1º de agosto. Após o encerramento, o diretor deve continuar produzindo folhetins, séries e filmes para outras empresas.

“A ideia é abrir uma produtora com fundo de investimentos e trabalhar esses projetos, seja para televisão, seja para streamings e cinema. O importante é continuar criando”, declarou ele.

Monjardim já deu início ao seu projeto. Sua produtora, batizada de Putz, está sediada no bairro do Limão, na capital paulista, Já estão previstas produções a partir de ideias do diretor como um filme sobre a vida de Pelé (1940-2022), um longa sobre Maria Bonita e outro sobre o surfista e médico Guido Schäffer.

Apesar de uma atenção especial a filmes, Jayme Monjardim garante que não vai se afastar das novelas.

