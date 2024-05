Diretor iraniano Mohammad Rasoulof, que fugiu de seu país, recebe Prêmio Especial do Júri em Cannes

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/05/2024 - 14:37 Para compartilhar:

O cineasta iraniano Mohammad Rasoulof, de 51 anos, que fugiu de seu país, recebeu neste sábado em Cannes um Prêmio Especial do Júri por seu filme “The Seed of the Sacred Fig”.

O prêmio representa um símbolo de apoio aos artistas iranianos vítimas da repressão e uma consagração para um diretor que lutou contra a censura durante décadas. Ele optou pelo exílio no início do mês, após ser condenado pelo regime islâmico a uma pena de cinco anos de prisão sem direito a condicional e a receber chibatadas.

fbe-jz/es/js/fp