Diretor financeiro interino da Petrobras participa de tour com investidores sobre produção

No mesmo dia em que a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, faz sua primeira reunião de diretoria – e às 18 horas (de Brasília), sua primeira coletiva de imprensa -, o diretor financeiro e de Relações com Investidores interino, Carlos Alberto Rechelo Neto, cumpre agenda com investidores da empresa durante o Investor Tour local, que já estava programado.

A programação do evento se estende até as 16 horas, com abertura de Rechelo Neto e apresentações de outros profissionais, tendo como objetivo detalhar a evolução da produção da companhia e apresentar o Centro de Pesquisas da empresa (Cenpes), no Rio de Janeiro, um dos maiores complexos de pesquisas aplicadas do mundo.

Em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) em fevereiro deste ano, o ex-diretor financeiro e de Relações com o Mercado Sergio Caetano Leite informou que após a apresentação do Investor Tour em Nova York, realizado em janeiro, o próximo passo seriam apresentações para investidores no Brasil. Além disso, já estariam programadas visitas a várias unidades da Petrobras ao longo do ano.

Leite avaliou na época que foi por conta dessa maior abertura de informações ao mercado, somada à performance da empresa e à entrega das promessas feitas que as ações da Petrobras dobraram de valor em 2023.

Após o anúncio da demissão de Jean Paul Prates, em 15 de maio, e a substituição por Magda Chambriard, a empresa perdeu o patamar dos R$ 500 bilhões em valor de mercado, mas as ações têm operado entre leves altas ou baixas, sem sobressaltos.