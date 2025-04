Diretor do São Paulo garante Zubeldía ao menos até clássico contra o Santos

Luis Zubeldía não corre o risco de ser demitido do São Paulo. Quem garante é o diretor Carlos Belmonte, antes mesmo do empate, por 1 a 1, com o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo, no MorumBIS. Segundo o dirigente, em entrevista à ESPN , o treinador argentino segue no cargo até pelo menos dia 20, dia do clássico com o Santos.

+São Paulo não supera apatia contra o Cruzeiro, faz jogo pobre e empata de novo

“A gente ouve muito que o Zubeldia está por um fio, que corre o risco de cair, mas posso te garantir que no próximo domingo a gente joga contra o Santos aqui no Morumbis e junto conosco desce do ônibus Luís Zubeldía. A gente sabe do momento que estamos passando, temos seis desfalques importantes e o trabalho do Zubeldia está sendo bem feito”, disse Belmonte.

“A gente confia no nosso grupo de atletas e achamos que podemos ganhar hoje mesmo sem estes atletas. Confiamos no nosso elenco e no trabalho do treinador. Repito: te asseguro que no próximo domingo, Luis Zubeldía descerá do ônibus conosco”, completou o diretor são-paulino.

Belmonte negou que estivesse em negociação para um retorno de Dorival Júnior, demitido da seleção brasileira.

“Nós nunca faríamos isso (procurar treinador com um no cargo) é uma questão ética em relação ao Zubeldia que é um excelente profissional e não só com ele. Foi assim com o Dorival, com o Carpini, com o Rogério Ceni, com o Crepo, ou seja, só podemos buscar um treinador quando não tivermos um. E um treinador do tamanho do Dorival jamais conversaria com um clube que tem um treinador no comando, ele também é um profissional muito ético. Então, isso nunca existiu até porque temos total convicção no trabalho do Zubeldia.”