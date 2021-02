Diretor do Instituto Butantan aplica vacina na mãe idosa no interior de SP

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, vacinou nesta sexta-feira, 12, a mãe, dona Maria José de Toledo Covas, de 87 anos. Covas foi a Batatais, no interior de São Paulo, para aplicar pessoalmente a dose contra a covid-19. “Não deixaria isso para mais ninguém”, disse, de acordo com nota divulgada à imprensa sobre o evento.

Maria disse que estava emocionada por chegar a sua vez na fila da vacina e também por ser imunizada pelo próprio filho. Respeitando as medidas de distanciamento, ela informou que está há um ano sem sair de casa.

Antes de vacinar a mãe em Batatais, Covas esteve em Serrana, cidade do interior que sediará um estudo sobre os efeitos de uma vacinação ampla na população. A partir do próximo dia 17, 30 mil moradores vão começar a receber a vacina contra a covid-19 com a finalidade de se analisar a redução do contágio pela doença em um grande grupo.

